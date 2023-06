Dois homens são presos por violência doméstica e tentativa de feminicídio no oeste da Bahia

Dois homens com mandados de prisão em aberto foram presos no município de Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia, na última quinta-feira (22). De acordo com a Polícia Militar, um dos envolvidos responde por violência doméstica e teria arrancado a tornozeleira eletrônica que usava.



A prisão do primeiro suspeito aconteceu durante a manhã, após policiais militares da 86ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) receberem a informação de que o homem estaria na Rua Jardim das Acácias. Agentes da Polícia Civil acompanharam os PMs durante a ação.