Dois homens são presos suspeitos de matar jovem de 22 anos em  Macarani

Dois homens e um adolescente foram presos acusados de envolvimento na morte de João Paulo Sousa Santos, de 22 anos. O crime aconteceu na última segunda-feira (20), em Macarani, no sudoeste do estado. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos foram presos na quarta-feira (22), no bairro Benito Gama, durante uma ação das equipes da Delegacia Territorial (DT) da cidade.



A Polícia Civil informou em nota que foram apreendidos um tablet, um celular, 53 papelotes de cocaína, duas porções de crack e uma balança. O material foi encaminhado à perícia e os suspeitos ficaram à disposição da Justiça.