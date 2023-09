Dois homens têm mãos decepadas após sequestro em Salvador

Dois homens tiveram as mãos decepadas e lesionadas nesta sexta-feira (22), no bairro de Cajazeiras, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas informaram que as agressões ocorreram apenas por morarem em outro bairro.



Informações preliminares apontam que três suspeitos sequestraram as vítimas e levaram, em um veículo, a uma comunidade onde, com um facão, os golpearam. Uma das vítimas teve a mão direita amputada e a esquerda lesionada e a outra teve a mão esquerda amputada e a direita lesionada.