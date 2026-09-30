Dois irmãos são mortos a tiros durante ataque no sul da Bahia

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Millena Marques
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 18:07
Dois irmãos foram mortos a tiros durante um ataque ocorrido na madrugada desta quarta-feira (30), em Ipiaú, no sul da Bahia. As vítimas foram identificadas como Tailan da Silva Barbosa, de 31 anos, e Tauan da Silva Barbosa, de 32. Ninguém foi preso até o momento.
De acordo com a Polícia Militar, agentes da 55ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados para verificar uma ocorrência envolvendo duas pessoas atingidas por disparos de arma de fogo na Rua José Wilson Barbosa, no bairro Euclides Neto.
Ao chegarem ao local, os policiais constataram as mortes e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da perícia e a remoção dos corpos.
Caso é investigado pela Polícia Civil
As guias para perícia e remoção foram expedidas. O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Ipiaú.