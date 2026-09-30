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Dois irmãos são mortos a tiros durante ataque no sul da Bahia

Caso ocorreu em Ipiaú

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 18:07

Suspeito de furtar condomínio de luxo em Maceió é preso pela Polícia Civil em Feira de Santana
Polícia Civil  Crédito: Reprodução

Dois irmãos foram mortos a tiros durante um ataque ocorrido na madrugada desta quarta-feira (30), em Ipiaú, no sul da Bahia. As vítimas foram identificadas como Tailan da Silva Barbosa, de 31 anos, e Tauan da Silva Barbosa, de 32. Ninguém foi preso até o momento.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 55ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados para verificar uma ocorrência envolvendo duas pessoas atingidas por disparos de arma de fogo na Rua José Wilson Barbosa, no bairro Euclides Neto.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram as mortes e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da perícia e a remoção dos corpos.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

As guias para perícia e remoção foram expedidas. O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Ipiaú.

Tags:

Irmãos Ipiaú

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