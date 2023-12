Dois jovens são mortos a tiros em barbearia no subúrbio de Salvador

Dois jovens foram mortos a tiros em uma barbearia na rua Eduardo Dalto, bairro de Paripe, no subúrbio de Salvador, na tarde desta sexta-feira (8). As vítimas foram identificadas como William da Silva Nunes, de 21 anos, e Anderson Alves da Cruz, de 25.



Segundo a Polícia Civil, eles estavam em uma barbearia quando seis homens em três motocicletas passaram atirando por volta do meio-dia.



Em nota, a PM informou que policiais militares da 19ª CIPM foram acionados para investigar a denúncia de disparos de arma de fogo na localidade conhecida como Beco das Ervas, em Paripe. Ao chegarem, os PMs encontraram um homem ferido, sendo que um segundo indivíduo, também alvejado, já havia sido socorrido por populares.