Dois jovens são mortos a tiros no Lobato, Subúrbio de Salvador

Dois homens foram mortos a tiros na sexta-feira (8), no bairro do Lobato, Subúrbio de Salvador. Os crimes aconteceram em pontos distintos do bairro e não há confirmação de que estejam ligados.



O primeiro homicídio aconteceu na madrugada. Eric Neris Silva, 25 anos, foi morto a tiros por homens armados, que fugiram em seguida. O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).



O outro crime aconteceu à tarde, na Rua Pedra Dourada. Deivison Gabriel Pinto dos Santos, 22 anos, foi baleado por homens não identificado. Socorrido ao Hospital do Subúrbio, ele não resistiu.