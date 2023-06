Dois morrem em acidente envolvendo caminhonete e carreta na BR 101

Duas pessoas morreram, na manhã desta sexta-feira (23), após um acidente entre uma caminhonete e uma carreta carregada de cerveja no Km 134 da BR 101, em trecho do município de Teodoro Sampaio, no centro norte da Bahia.



De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, as duas vítimas estavam a bordo da caminhonete Strada, que colidiu de frente com a carreta.



Pela manhã, a pista esteve completamente interditada, nos dois sentidos, devido ao tombamento da carreta. Equipes da PRF estiverem no local e já liberaram a via.