Dois são presos após roubo a carro com encomendas da Shopee

Dois assaltantes foram capturados e 60 pacotes roubados foram recuperados, na tarde desta segunda-feira (3), por equipes do Batalhão Gêmeos Gêmeos de Prevenção a Furtos e Roubos em Coletivos, na avenida São Rafael, em Salvador.



Segundo o comandante do Batalhão Gemeos, tenente-coronel Reginaldo Moraes, uma equipe do motopatrulhamento fazia rondas na localidade, quando foi acionada por uma vítima de roubo.



Dois homens armados haviam abordado o veículo que fazia entregas de mercadoria da Shopee e fugido com os pacotes em outro carro.