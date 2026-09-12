POLÍCIA

Dois são presos suspeitos de estuprar homem de 55 anos que morreu após o crime na Bahia

Crime aconteceu em abril, em Valente; investigados foram localizados em Santaluz e Candeias

Thais Borges

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 14:10

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Dois homens – um de 35 e outro de 33 anos – investigados por estupro qualificado pela morte da vítima tiveram os mandados de prisão preventiva cumpridos pela Polícia Civil da Bahia. Um deles foi localizado na sexta-feira (11), no Centro de Santaluz, e o outro, neste sábado (12), no município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O caso provocou comoção e revolta no município de Valente. Segundo as investigações, o crime ocorreu no dia 7 de abril deste ano, em uma casa no bairro Hermiro Simões. A vítima, José Raimundo Ramos, que tinha 55 anos, foi vítima de violência sexual e sofreu graves lesões. Ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade médica, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no dia 21 de maio.

A ação foi realizada pela Delegacia Territorial (DT/Valente), vinculada à 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (15ª COORPIN/Serrinha), com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Sisal), e pela 37ª Delegacia Territorial (DT/São Sebastião do Passé), vinculada ao Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM), com apoio da Central de Flagrantes da Região Metropolitana de Salvador (RMS).