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Dois são presos suspeitos de estuprar homem de 55 anos que morreu após o crime na Bahia

Crime aconteceu em abril, em Valente; investigados foram localizados em Santaluz e Candeias

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 14:10

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Dois homens – um de 35 e outro de 33 anos – investigados por estupro qualificado pela morte da vítima tiveram os mandados de prisão preventiva cumpridos pela Polícia Civil da Bahia. Um deles foi localizado na sexta-feira (11), no Centro de Santaluz, e o outro, neste sábado (12), no município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O caso provocou comoção e revolta no município de Valente. Segundo as investigações, o crime ocorreu no dia 7 de abril deste ano, em uma casa no bairro Hermiro Simões. A vítima, José Raimundo Ramos, que tinha 55 anos, foi vítima de violência sexual e sofreu graves lesões. Ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade médica, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no dia 21 de maio.

A ação foi realizada pela Delegacia Territorial (DT/Valente), vinculada à 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (15ª COORPIN/Serrinha), com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Sisal), e pela 37ª Delegacia Territorial (DT/São Sebastião do Passé), vinculada ao Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM), com apoio da Central de Flagrantes da Região Metropolitana de Salvador (RMS).

As prisões ocorreram no âmbito da Operação Malhas da Lei, iniciativa voltada ao cumprimento de mandados judiciais e à localização de pessoas procuradas pela Justiça.

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