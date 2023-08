Dois suspeitos de matar pastor em Santo Antônio de Jesus são presos

Dois acusados de envolvimento na morte do pastor Marcos José Froz Almeida, em fevereiro desse ano, foram presos nesta quarta-feira (30), em uma operação em Jacobina, na Bahia. Marcos foi morto a tiros na porta da Igreja Batista Missionária Redenção em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano.

“Logo após ocorrer o homicídio os investigadores realizaram oitivas e coletas de provas, solicitando medidas cautelares da Justiça. Após o deferimento, os policiais se deslocaram até Jacobina e cumpriram os dois mandados de prisão. As investigações seguem para esclarecer a motivação do crime e identificar mais pessoas envolvidas”, explicou o coordenador da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus), delegado Joaquim Souza.