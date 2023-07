Dois suspeitos de roubar carros e sequestros são mortos pela polícia em Águas Claras

Dois suspeitos de fazer parte de um grupo criminoso que roubava carros mediante sequestros foram mortos pela polícia na madrugada desta sexta-feira (28), durante ação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) em Águas Claras. A dupla foi flagrada quando se preparava para cometer um novo crime e reagiu à abordagem, segundo a polícia.



Os dois foram identificados em um veículo de placa clonada que havia sido usado em um crime em Lauro de Freitas ontem. “Foi dada a ordem de parada ao veículo que era ocupado por quatro integrantes, eles resistiram à abordagem efetuando disparos contra as equipes, no revide, dois ocupantes conseguiram fugir e outros dois foram alvejados e encaminhados para o hospital, mas não resistiram”, diz o diretor do Deic, delegado Thomas Galdino.