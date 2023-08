Dois suspeitos de tráfico são mortos pela PM em Vera Cruz

Dois suspeitos de tráfico foram mortos em troca de tiros com a Polícia Militar na Ilha de Vera Cruz, na noite da sexta-feira (11). Na ação, armas, munições e drogas foram apreendidas.



Segundo a polícia, equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Polo Industrial foram dar reforço na região depois que um grupo de criminosos atirou contra policiais do 5º Batalhão.



Perto da Ponte do Funil, os PMs avistaram os suspeitos em um carro modelo Classic. Na tentativa de abordagem, os homens começaram a atirar e tentaram fugir na direção de um matal.