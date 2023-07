Dois suspeitos morrem após troca de tiros com a PM em Tancredo Neves

Por causa da ação policial, ônibus no bairro estão indo apenas até a localidade do Arvoredo. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Dois suspeitos morreram após uma troca de tiros com policiais militares no bairro de Tancredo Neves. O caso aconteceu numa localidade conhecida como Buracão, ao fim da manhã desta quarta-feira (26).



Segundo a Polícia Militar (PM), uma equipe da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) realizava intensificação de patrulhamento na região, quando se deparou com um grupo de homens que atirou contra os agentes.



Houve revide, e equipes da unidade e da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Central deram apoio aos militares. Após uma nova troca de tiros, os suspeitos fugiram.

"Os militares realizaram o acompanhamento dos indivíduos em fuga, sendo que dois homens foram alcançados. Houve uma nova troca de tiros e os suspeitos foram feridos, vindo a se esconder no interior de um imóvel, que foi localizado pelos PMs", diz um trecho da nota emitida pela corporação.

Ainda de acordo com a polícia, os homens foram detidos e socorridos para o Hospital Roberto Santos, onde não resistiram aos ferimentos. Com eles, foram apreendidos uma pistola calibre 9 milímetros (mm), com dispositivo de rajada e carregador alongado, um revólver calibre 32 e 450 pinos de cocaína.

Sem ônibus no fim de linha