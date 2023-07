Dois tiroteios foram registrados na praça Lord Cochrane nesta quinta (13)

Mais cedo, equipes do Grupo de Ações Rápidas e Repressivas Anaçadas (Garra) avistaram uma dupla em uma moto com a placa dobrada e mandaram parar, mas os suspeitos não obedeceram e houve mais uma troca de tiros. Em nota, a PM disse que os bandidos escaparam.

Faz menos de um mês que outro tiroteio na Praça Lord Cochrane deixou dois mortos e dois feridos. O crime aconteceu em 14 de junho. A Polícia Militar informou que quando as viaturas chegaram ao local já encontraram as quatro pessoas baleadas. Todos foram socorridos para o Hospital Geral do Estado, mas dois não resistiram. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a autoria e a motivação.

Nesta quarta-feira (12), bandidos trocaram tiros na praça e moradores ficaram assustado com a quantidade de disparos. A atendente de telemarketing Camila dos Santos, 23 anos, estava voltando para casa depois do curso que fazia de técnica de enfermagem quando foi surpreendida pelo tiroteio. Ela correu, mas foi baleada no peito, socorrida com vida, mas não resistiu.