Dom Geraldo Majella será sepultado na cripta da Catedral de Londrina

Em nota de pesar divulgada neste sábado (26) após a confirmação da morte do arcebispo emérito de Salvador, Cardeal Dom Geraldo Majella Agnelo, a Arquidiocese de Salvador convocou todos os fiéis católicos a se unirem em oração pela passagem do pastor. Na ocasião, todas as missas dominicais das paróquias vinculadas à Arquidiocese serão celebradas com tal intenção.



A arcebismo morreu no Paraná, na cidade de Londrina, onde resisidia desde 2014. O velório de Dom Geraldo acontecerá na Catedral de Londrina, a partir das 8h deste domingo, com missas a cada duas horas, sendo a última missa de exéquias às 10h da segunda-feira, dia 28, seguida do sepultamento na cripta daquela Catedral, conforme o desejo por ele manifestado.