QUE FORNO

Domingo de eleição terá calor de até 39°C na Bahia; Salvador pode chegar a 34°C

Previsão para este domingo (25) indica temperaturas elevadas, baixa umidade no interior e possibilidade de chuva em algumas regiões; confira como fica o tempo na hora de votar

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 15:01

Veja como foi o domingo de eleição em Salvador Crédito: Arisson Marinho

Os baianos que vão às urnas neste domingo (25), segundo turno das eleições, devem se preparar para enfrentar um dia de calor. As temperaturas podem chegar a 39 °C em municípios do interior, enquanto Salvador poderá registrar máxima de 34 °C, segundo a Defesa Civil da capital (Codesal). A previsão também indica possibilidade de chuva em diferentes regiões do estado, além de rajadas de vento que podem alcançar 50 km/h na capital e em cidades próximas.

As informações foram atualizadas neste sábado (24), véspera da votação, com base nos boletins do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e da Codesal.

Na capital baiana, os órgãos apresentam estimativas diferentes para a temperatura máxima. Enquanto o Inmet prevê 31 °C, a Codesal aponta que os termômetros podem alcançar 34 °C. A Defesa Civil também indica probabilidade de chuva de 20%, com mínima de 23 °C.

Verão ou inverno? Os efeitos do calor 1 de 10

Apesar do calor, o céu deve apresentar variação de nebulosidade ao longo do domingo. O Inmet prevê muitas nuvens, sem indicação de chuva para Salvador no boletim consultado. Já a Codesal considera a possibilidade de precipitações isoladas.

O vento também merece atenção. Segundo o Inema, rajadas entre 40 e 50 km/h podem atingir Salvador, a Região Metropolitana e o Recôncavo Baiano durante o dia.

Calor de 39 °C e umidade de 20% no interior

As temperaturas mais elevadas estão previstas para o oeste baiano. Em Barreiras, os termômetros podem alcançar 39 °C no domingo, mesmo com a possibilidade de chuva isolada. A cidade também poderá registrar umidade relativa do ar de apenas 20%, condição que exige atenção, principalmente entre o fim da manhã e o meio da tarde.

Em Feira de Santana, a previsão indica máxima de 38 °C, com céu bastante nublado. A umidade poderá chegar a 30%, aumentando o desconforto provocado pelo calor.

Juazeiro, no norte da Bahia, também deve registrar 38 °C. Diferentemente de outras regiões, o município terá predomínio de poucas nuvens, segundo o Inmet. A umidade relativa do ar poderá cair para 20%.

Em Vitória da Conquista, no sudoeste, a máxima prevista é de 35 °C, com possibilidade de chuva isolada. Já Itabuna, no sul do estado, poderá alcançar 34 °C, também com previsão de aumento da nebulosidade e precipitações pontuais.

Chuva pode atingir cidades da Bahia no dia da votação

Embora o calor predomine em boa parte do estado, o domingo também poderá ter pancadas de chuva em municípios do oeste, sudoeste e litoral sul. De acordo com o Inema, algumas dessas regiões apresentam condições favoráveis à ocorrência de chuvas moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento. As precipitações não devem atingir todas as cidades ao mesmo tempo, e a intensidade poderá variar ao longo do dia.

No extremo sul, o instituto já havia registrado volumes expressivos de chuva entre quinta-feira (22) e sexta-feira (23). Prado acumulou 45 milímetros, seguido por Alcobaça, com 39 milímetros, Teixeira de Freitas, com 23,8 milímetros, e Mucuri, com 21,2 milímetros.

Para os eleitores, a recomendação é acompanhar as atualizações meteorológicas antes de sair de casa, principalmente nas cidades com possibilidade de chuva e ventos fortes.

Cuidados para enfrentar o calor no domingo

Com temperaturas que podem se aproximar dos 40 °C no interior, a orientação é beber água regularmente, usar roupas leves e evitar exposição prolongada ao sol.

Quem pretende votar nos horários mais quentes do dia deve ter atenção redobrada, especialmente idosos, crianças e pessoas com condições de saúde que aumentem a vulnerabilidade ao calor.

Em municípios com umidade relativa do ar próxima de 20%, também é recomendável reduzir atividades físicas intensas e procurar ambientes ventilados.

Na capital, a Codesal prevê índice de radiação ultravioleta extremo, o que reforça a importância do protetor solar e de medidas de proteção durante deslocamentos e eventuais filas nas seções eleitorais.