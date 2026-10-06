INVESTIMENTO

Dona do Snowland e de hotéis em Gramado escolhe praia pouco conhecida na Bahia para expandir negócios

Gramado Parks assumiu a gestão de resort no litoral norte baiano em sua primeira operação hoteleira fora do Rio Grande do Sul

Esther Morais

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 10:41

Gramado Parks assumiu a gestão de resort no litoral norte baiano em sua primeira operação hoteleira fora do Rio Grande do Sul Crédito: Divulgação

A Gramado Parks, empresa responsável pelo parque de neve Snowland e por hotéis em Gramado, no Rio Grande do Sul, está ampliando sua atuação no setor hoteleiro e escolheu Subaúma, no litoral norte da Bahia, como um dos primeiros destinos dessa nova estratégia.

O grupo assumiu a gestão do Tree Bies Beach Resort, empreendimento que continua pertencendo às duas famílias belgas que fundaram o negócio. A operação é a primeira da Gramado Parks no setor hoteleiro fora do Rio Grande do Sul.

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A companhia passou a buscar hotéis já prontos para administrar em outros estados, em uma estratégia voltada à expansão da operação hoteleira sem necessariamente construir novos empreendimentos. Segundo Ronaldo Costa Beber, que assumiu a gestão da empresa em 2023, o faturamento da área de hotelaria passou de R$ 52 milhões para uma projeção de R$ 82 milhões neste ano.

“Estamos focando em expandir em hotelaria, pegando imóveis prontos que possam passar por uma transformação. Hoje em dia é muito difícil operar um hotel autônomo”, afirmou Beber à Exame.

Resort em Subaúma

O Tree Bies reúne diferentes modalidades de hospedagem em uma mesma propriedade. De acordo com Beber, são 32 quartos de hotelaria tradicional, 28 unidades de multipropriedade e cerca de 30 flats.

A Gramado Parks pretende organizar essas unidades em um pool hoteleiro, sistema no qual apartamentos de diferentes proprietários participam conjuntamente da operação de hospedagem. O imóvel continuará pertencendo às famílias fundadoras, enquanto a Gramado Parks ficará responsável pela operação.

Entre as primeiras mudanças previstas estão a revisão de enxoval, decoração, cardápio e amenities dos quartos e banheiros. A empresa também pretende conectar o resort à sua rede de operadores, agentes de viagens e canais comerciais.

A estratégia para Subaúma é explorar também os atrativos naturais da região. Segundo Beber, a proposta é que o resort funcione como ponto de partida para visitantes conhecerem praias, lagoas e outros locais, em vez de concentrar toda a experiência dentro do empreendimento.