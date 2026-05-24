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Dono de balada famosa na Bahia fala pela primeira vez após prisão: 'Coração aberto'

Empresário Vinicíus Brandão, de 39 anos, foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, segundo a polícia

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de maio de 2026 às 13:37

Vinícius Branão, de 39 anos, afirma que desconhecia irregularidade em arma que estava sob sua posse
Vinícius Branão, de 39 anos, afirma que desconhecia irregularidade em arma que estava sob sua posse Crédito: Reprodução/Redes sociais

O empresário Vinícius Brandão, dono do Coffee Container Pub, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, se pronunciou nas redes sociais neste sábado (24) após ser preso durante uma operação da Polícia Civil realizada na última quinta-feira (21). A investigação apura a venda de drogas em festas e eventos promovidos pelo espaço.

Na semana passada, três homens foram presos, quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos e sete armas de fogo, 820 munições, um automóvel e uma motocicleta foram apreendidos.

Operação contra venda de drogas em estabelecimento de Vitória da Conquista

Operação contra venda de drogas em estabelecimento de Vitória da Conquista por Reprodução/Google Maps
Operação contra venda de drogas em estabelecimento de Vitória da Conquista por Divulgação
Operação contra venda de drogas em estabelecimento de Vitória da Conquista por Divulgação
Operação contra venda de drogas em estabelecimento de Vitória da Conquista por Divulgação
Operação contra venda de drogas em estabelecimento de Vitória da Conquista por Divulgação
Local já tinha sido alvo de operação em janeiro por Divulgação/Polícia Civil
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Operação contra venda de drogas em estabelecimento de Vitória da Conquista por Reprodução/Google Maps

Segundo a Polícia Civil, o dono do espaço foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo após uma perícia apontar adulteração em um dos armamentos encontrados com ele. Cinco armas apreendidas estavam em posse do empresário.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Vinícius afirmou que “nada de ilícito foi encontrado” nos locais vinculados a ele. Também disse que não tinha conhecimento de que a arma que estava com ele há cerca de seis anos possuía irregularidades. 

“Hoje eu venho tentar esclarecer com o coração aberto, com muita tranquilidade a todos vocês, tudo que tem acontecido nessas últimas 24 horas”, disse. “Eu fui pego de surpresa quando me informaram acerca de uma modificação estrutural de uma delas. Quando fui averiguar que modificação era essa, eu fui surpreendido quando me disseram que era acerca do tamanho do cano da peça”, afirmou.

Segundo Vinícius, a suposta adulteração identificada pela perícia estaria relacionada ao tamanho do cano de uma das armas. Ainda no pronunciamento, ele declarou que a alteração teria ocorrido antes da compra da arma e que desconhecia a situação. “Essa modificação aconteceu antes mesmo da minha posse, a qual eu não tinha nenhum conhecimento, pois já estava em posse dela há mais de seis anos”, disse.

Vinícius Brandão afirmou também que entrou em contato com antigos proprietários do armamento, que teriam assinado um termo reconhecendo que a modificação não foi feita por ele.

A operação realizada na semana passada é um desdobramento da primeira fase da investigação, realizada em janeiro deste ano. Na ocasião, a Polícia Civil informou ter identificado um grupo suspeito de utilizar a estrutura de festas e eventos do estabelecimento para comercialização de drogas sintéticas.

Após a primeira operação, o Coffee Container Pub publicou uma nota nas redes sociais afirmando que adota uma “política rigorosa de combate e repressão a qualquer prática ilícita”, especialmente relacionada à venda e circulação de drogas no ambiente, além de informar que conta com segurança privada durante os eventos.

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