INTERNACIONAL

DPU aciona Itamaraty para ajudar 23 brasileiros vítimas de tráfico humano em Madagascar

Baiana cuja história foi contada pelo CORREIO faz parte do grupo que ainda não tem como retornar ao Brasil

Thais Borges

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 15:48

Baiana vítima de tráfico humano faz apelo para voltar ao Brasil e mostra imagens do grupo de brasileiros na delegacia em Madagascar Crédito: Acervo pessoal/Reprodução

A Defensoria Pública da União (DPU) informou, nesta sexta-feira (28), que recebeu uma representação referente à situação de 23 cidadãos brasileiros que se encontram em Madagascar, em contexto relacionado a possíveis vítimas de tráfico internacional de pessoas.

Na última terça-feira (25), o CORREIO contou a história da baiana Karine, que foi vítima de tráfico humano após aceitar uma proposta de trabalho no Camboja. Ela faz parte desse grupo de 23 brasileiros, todos vítimas de tráfico, que estão apelando às autoridades brasileiras para retornar ao Brasil. Atualmente, o grupo está em Madagascar, após ter sido transferido pelos responsáveis pelo esquema criminoso.

Baiana vítima de tráfico humano faz apelo para voltar ao Brasil e mostra imagens do grupo de brasileiros na delegacia em Madagascar 1 de 7

Segundo a DPU, o caso está sendo acompanhado pelo órgão, por meio do Grupo de Trabalho de Assistência e Proteção às Vítimas de Tráfico de Pessoas (GTTP) e da Coordenação de Assistência Jurídica Internacional (Caji), que vêm adotando as providências institucionais cabíveis no âmbito de suas atribuições.

O órgão disse, ainda, que já realizou interlocução com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), solicitando informações e reforçando a necessidade de assistência consular aos nacionais brasileiros. Também estão sendo adotadas as providências necessárias para a formalização dos pedidos de repatriação, conforme a situação individual dos nacionais e os requisitos aplicáveis.

“A Defensoria permanece acompanhando o caso e em articulação com os órgãos competentes, avaliando continuamente as medidas jurídicas e institucionais necessárias para a proteção dos brasileiros envolvidos, inclusive diante de eventual evolução da situação”.

Aeroporto

Sem dinheiro, o grupo de brasileiros estava no Aeroporto de Antananarivo, onde foram acolhidos por uma ONG local. “Quero muito voltar para o Brasil, principalmente para poder ver minha filha e minha família. Tenho contato com eles e quero conseguir voltar para casa com segurança”, disse Karine, ao jornal, na ocasião da entrevista.

Para tentar arrecadar o valor da passagem de retorno de Karine à Bahia, a advogada Queila Veloso, amiga de Karine, lançou uma vaquinha online. "Já fiz apelos aos políticos baianos por ajuda financeira, também sem retorno ou com muita burocracia. Mas a emergência não espera pela burocracia", escreveu Queila, no texto de divulgação.