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Drogas são apreendidas em encomendas enviadas pelos Correios na Bahia

Ação da Polícia Civil ocorreu em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 15:36

dROGAS
dROGAS Crédito: Anderson Oliveira / Ascom-PCBA

Encomendas com drogas foram apreendidas no Centro de Operações dos Correios de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, na segunda-feira (6). Foram localizadas remessas contendo cannabis e derivados, como maconha, skunk e haxixe, além de cocaína, ecstasy, um carregador alongado e um cigarro eletrônico.

De acordo com a Polícia Civil, foram realizadas inspeções em diversas encomendas que transitavam pela unidade. O trabalho contou com o auxílio de cães policiais treinados para a detecção de substâncias ilícitas.

As encomendas apreendidas foram encaminhadas à 4ª Delegacia de Tóxicos da Região Metropolitana de Salvador (DTE/RMS). O material foi enviado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para análise pericial.

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As investigações continuam com o objetivo de identificar os remetentes, destinatários e demais envolvidos nos envios.

A fiscalização foi coordenada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com apoio da Coordenação de Recursos Especiais (Core) e da equipe do Canil, em parceria com os Correios.

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Drogas Correios

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