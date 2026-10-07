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Duas apostas baianas faturam mais de R$ 33 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na terça-feira (6)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 07:00

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Agência Brasil/Arquivo

Duas apostas feitas na Bahia acertaram cinco dos seis números sorteados no concurso 3067 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (6). Cada uma recebeu R$ 33.382,67.

Uma das apostas foi registrada em Bom Jesus da Lapa, na Lotérica Sento-Sé, e a outra em Valença, por meio do Internet Banking da Caixa. Ambas foram apostas simples, com seis números.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

Os números sorteados foram: 01, 04, 17, 33, 41 e 52.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo concurso, marcado para quinta-feira (8), é de R$ 100 milhões.

Ao todo, 85 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 33.382,67 cada. Outras 7.264 apostas fizeram quatro acertos, com prêmio de R$ 643,89.

Faxineira descobriu prêmio milionário enquanto trabalhava e agora vai receber mais de R$ 1,2 milhão na Mega-Sena

O casal apostava junto: A mulher afirmou que ela e o então companheiro tinham um acordo verbal para dividir qualquer prêmio obtido nas apostas da Mega-Sena. por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
O bolão foi premiado: Em maio de 2022, o bolão acertou as seis dezenas da Mega-Sena e a cota do casal foi de R$ 2.788.982,62. por Arquivo Agência Brasil
Ela descobriu a vitória no trabalho: Enquanto trabalhava como faxineira, ouviu do marido da patroa que o bolão havia sido premiado. Ao ligar para o companheiro, ele negou inicialmente o sorteio e depois minimizou o valor recebido. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Ela foi à Justiça: A mulher apresentou conversas por mensagens, boletim de ocorrência e depoimentos de testemunhas para comprovar que existia um acordo para dividir o prêmio. por Marcelo Camargo/Arquivo/Agência Brasil
A Justiça deu ganho de causa: O Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconheceu o acordo verbal e condenou o ex-companheiro a pagar R$ 1.294.491,32, valor correspondente à metade da cota do bolão. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasi
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O casal apostava junto: A mulher afirmou que ela e o então companheiro tinham um acordo verbal para dividir qualquer prêmio obtido nas apostas da Mega-Sena. por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

A arrecadação total do concurso foi de R$ 71.207.160,00.

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