LOTERIA

Duas apostas baianas faturam mais de R$ 33 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na terça-feira (6)

Esther Morais

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 07:00

Mega-Sena Crédito: Agência Brasil/Arquivo

Duas apostas feitas na Bahia acertaram cinco dos seis números sorteados no concurso 3067 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (6). Cada uma recebeu R$ 33.382,67.

Uma das apostas foi registrada em Bom Jesus da Lapa, na Lotérica Sento-Sé, e a outra em Valença, por meio do Internet Banking da Caixa. Ambas foram apostas simples, com seis números.

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Os números sorteados foram: 01, 04, 17, 33, 41 e 52.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo concurso, marcado para quinta-feira (8), é de R$ 100 milhões.

Ao todo, 85 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 33.382,67 cada. Outras 7.264 apostas fizeram quatro acertos, com prêmio de R$ 643,89.

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