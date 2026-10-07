Duas apostas baianas faturam mais de R$ 33 mil na Mega-Sena; confira resultado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 07:00
Duas apostas feitas na Bahia acertaram cinco dos seis números sorteados no concurso 3067 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (6). Cada uma recebeu R$ 33.382,67.
Uma das apostas foi registrada em Bom Jesus da Lapa, na Lotérica Sento-Sé, e a outra em Valença, por meio do Internet Banking da Caixa. Ambas foram apostas simples, com seis números.
Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena
Os números sorteados foram: 01, 04, 17, 33, 41 e 52.
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo concurso, marcado para quinta-feira (8), é de R$ 100 milhões.
Ao todo, 85 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 33.382,67 cada. Outras 7.264 apostas fizeram quatro acertos, com prêmio de R$ 643,89.
Faxineira descobriu prêmio milionário enquanto trabalhava e agora vai receber mais de R$ 1,2 milhão na Mega-Sena
A arrecadação total do concurso foi de R$ 71.207.160,00.