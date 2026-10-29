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Duas apostas na Bahia ganham R$ 32 mil na Mega-Sena; confira resultado

Prêmio principal de R$ 324,8 milhões saiu para uma aposta de Mato Grosso

Esther Morais

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 10:15

Mega-Sena Crédito: Agência Brasil/Arquivo

Duas apostas feitas na Bahia acertaram cinco números no concurso 3077 da Mega-Sena, sorteado na quarta-feira (28), e ganharam R$ 32.185,33 cada. Os bilhetes premiados foram registrados em Eunápolis, na Loteria Santos Dumont, e em Lauro de Freitas, na Loteria Estrada do Coco. Ambas as apostas foram simples, com seis números escolhidos.

O prêmio principal, de R$ 324.898.791,61, saiu para uma aposta de canal eletrônico registrada em Rondonópolis, no Mato Grosso, que acertou as seis dezenas.

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As dezenas do concurso 3077 foram: 02, 14, 18, 31, 35 e 40.

Além da aposta vencedora do prêmio principal, 116 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 32.185,33 cada. Outras 7.598 apostas fizeram a quadra e ganharam R$ 701,97.