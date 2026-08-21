LOTERIAS

Duas apostas simples na Bahia faturam R$ 33 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de quinta (20)

Esther Morais

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 06:32

Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Duas apostas simples feitas na Bahia acertaram cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 3.047 da Mega-Sena e faturaram R$ 33.112,49 cada. Os bilhetes foram registrados em Camaçari e Ibotirama. O sorteio aconteceu na noite de quinta-feira (20).

Em Camaçari, a aposta foi feita na Aldeia da Sorte Loterias, enquanto em Ibotirama o bilhete premiado saiu da Lotérica Vale & Vale. As duas apostas foram realizadas de forma física, com seis números e sem Teimosinha.

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As dezenas sorteadas foram: 04 – 18 – 22 – 26 – 31 – 58.

Ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio principal acumulou, e a estimativa para o próximo concurso, marcado para domingo (23), é de R$ 58 milhões.

Ao todo, 63 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 33.112,49 cada. Outras 4.395 apostas fizeram quatro acertos, com prêmio individual de R$ 782,39.