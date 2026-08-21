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Duas apostas simples na Bahia faturam R$ 33 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de quinta (20)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 06:32

Mega-Sena, loterias, lotéricas© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Versão em áudio
Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Duas apostas simples feitas na Bahia acertaram cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 3.047 da Mega-Sena e faturaram R$ 33.112,49 cada. Os bilhetes foram registrados em Camaçari e Ibotirama. O sorteio aconteceu na noite de quinta-feira (20).

Em Camaçari, a aposta foi feita na Aldeia da Sorte Loterias, enquanto em Ibotirama o bilhete premiado saiu da Lotérica Vale & Vale. As duas apostas foram realizadas de forma física, com seis números e sem Teimosinha.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

As dezenas sorteadas foram: 04 – 18 – 22 – 26 – 31 – 58.

Ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio principal acumulou, e a estimativa para o próximo concurso, marcado para domingo (23), é de R$ 58 milhões.

Ao todo, 63 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 33.112,49 cada. Outras 4.395 apostas fizeram quatro acertos, com prêmio individual de R$ 782,39.

Confira o resultado da Mega-Sena 3.047: 04 – 18 – 22 – 26 – 31 – 58

Tags:

Loteria Mega-sena

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