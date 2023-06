Duas caminhonetes de luxo furtadas são recuperadas pela PRF em Conquista

Duas caminhonetes de luxo furtadas foram recuperadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.



As duas situações foram na BR-116, em trechos do município. O primeiro flagrante foi por volta das 14h30 da sexta-feira (16), quando os agentes pararam uma Ranger para fiscalização. Eles verificaram que era um veículo furtado em março de 2023 em Salvador.



O motorista disse que comprou a caminhonete por R$ 80 mil, mais 32 pagamentos de R$ 1 mil, alegando não saber que se tratava de um carro furtado. A equipe entrou em contato com o proprietário verdadeiro, que confirmou o crime.