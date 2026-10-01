CALOR

Duas cidades baianas registram mais de 40°C em menos de 24h

Maior temperatura no estado foi de 41,2°C

Esther Morais

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 10:49

Correntina Crédito: Reprodução

Duas cidades baianas registraram temperaturas acima de 40°C nas últimas 24 horas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A maior temperatura do estado foi de 41,2°C, registrada em Correntina. A outra foi registrada em Barreiras, com 40,1°C. As duas cidades ficam no oeste baiano.

Segundo a previsão do Climatempo, as altas temperaturas devem continuar no oeste da Bahia. Historicamente, outubro é um mês marcado por temperaturas extremas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. O período também registra picos de calor na Região Sul.

Cidades mais quentes da Bahia 1 de 5

Temperaturas superiores a 40°C são comuns em outubro no centro-norte do país. O calor nessa intensidade também pode ocorrer no norte de Minas Gerais, próximo à Bahia, e em áreas do oeste mineiro, próximas a Goiás, além do norte e oeste de São Paulo.

Entre as maiores temperaturas registradas nas últimas 24 horas, Correntina aparece na quarta posição nacional, com 41,2°C. O primeiro lugar foi ocupado por Oeiras (PI), com 42°C, seguido por Unaí (MG), com 41,8°C, e São João do Piauí (PI), com 41,5°C. Barreiras aparece na 12ª posição, com 40,1°C.