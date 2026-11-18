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Thais Borges
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 12:48
Os municípios de Xique-Xique e Itaguaçu, na Bahia, receberão estações meteorológicas automáticas por meio de uma parceria entre o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).
O acordo de cooperação técnica foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (18). A iniciativa tem como objetivo aprimorar a rede nacional de monitoramento meteorológico.
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Para isso, estão previstas a disponibilização de espaços físicos para instalação, operação e manutenção das estações, além da possibilidade de compartilhamento dos dados coletados.
O acordo foi assinado na última segunda-feira (16) e terá vigência de cinco anos, com possibilidade de prorrogação mediante termo aditivo.