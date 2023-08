Duas escolas permanecem fechadas em Cosme de Farias

Movimento em Cosme de Farias. Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Duas escolas municipais no bairro de Cosme de Farias permanecem com as aulas suspensas nesta quarta-feira (2) devido à sensação de insegurança no bairro. Com isso, 700 alunos seguem sem aula, segundo informações da Secretaria Municipal da Educação (Smed).



O problema afeta o funcionamento das escolas Saturnino Cabral e a Olga Figueiredo. No bairro, viaturas da Polícia Militar fazem rondas na manhã desta quarta.

As escolas estão sem funcionar desde a última segunda-feira (31) após quatro homens serem mortos durante uma operação policial no bairro.

No bairro do Nordeste de Amaralina, as aulas já foram normalizadas. As escolas José Calazans, São Pedro Nolasco e Santo André, todas em Santa Cruz, suspenderam as atividades nessa terça-feira (1º) após uma troca de tiros entre policiais e suspeitos no Complexo do Nordeste.