Duas pessoas ficam presas às ferragens em acidente no Oeste da Bahia

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente na noite da quarta-feira (9), na BR-242, região de Barreiras. Três veículos se envolveram na batida.



Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do 17º Batalhão estavam atuando no combate a um incêndio em uma carreta que levava carga de peixes, por volta das 19h, quando o acidente aconteceu, perto do povoado de Javi.



Uma carreta desgovernada bateu na traseira de um caminhão boiadeiro, que por sua fez colidiu com o fundo de uma caçamba. Duas pessoas ficaram presas nas ferragens do caminhão boiadeiro, sendo resgatadas pelos bombeiros. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).