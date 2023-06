Duas pessoas morrem e uma fica ferida após ataque em festa junina

Dois homens morreram e uma mulher ficou ferida após um ataque com armas de fogo em Itanhém, no extremo sul da Bahia. O caso aconteceu no último sábado (24), durante o festejo de São João.



As vítima foram identificadas como Diogo Santos de Jesus e Paulo dos Santos Junior. De acordo com informações iniciais, estava acontecendo uma festa, quando dois homens chegaram em uma moto e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Uma mulher também foi ferida na ação.