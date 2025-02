ACIDENTE

Duas pessoas morrem em capotamento no Sul da Bahia

Carro saiu da pista

Na noite de sábado (22), um acidente na BA-695, entre as cidades de Lajedão e Medeiros Neto, no sul da Bahia, resultou na morte de um homem de 45 anos e uma idosa de 72 anos. O carro em que estavam saiu da pista e capotou.>

A Polícia Civil identificou as vítimas como Welington Linhares Silva e uma mulher de prenome Sebastiana. Até o momento, não há informações sobre o que causou a perda de controle do veículo.>

Os corpos dos dois foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas. A delegacia do município está investigando o caso.>

No mesmo dia, outro acidente grave ocorreu na BR-415, em Itabuna, envolvendo dois motociclistas. Um deles morreu no local, enquanto o outro ficou gravemente ferido. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não divulgou os nomes das vítimas e informou que a causa do acidente será apurada. Os dois casos estão sob investigação das autoridades competentes.>