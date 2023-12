Duas pessoas morrem em confronto com a Rondesp na Boca do Rio

Duas pessoas morreram e armas e drogas foram apreendidos pela Rondesp Atlântico na sexta-feira (29), no bairro da Boca do Rio, em Salvador.



Segundo a PM, o grupo armado foi encontrado na localidade do Cajueiro, durante ação de combate ao crime organizado. Os suspeitos foram avistados e, durante tentativa de cerco, houve confronto.



Duas pessoas foram baleadas na ação. Elas foram socorridas para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos. Com eles os PMs encontraram uma submetralhadora calibre 9mm, um revólver calibre 38, carregador, munições, quatro rádios comunicadores, cerca de 500 porções de maconha, cocaína e crack, além de uma balança.