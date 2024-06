VIOLÊNCIA

Duas pessoas são baleadas em Pirajá; policiamento é reforçado na região

Tiroteio aconteceu no fim da tarde de sábado (22)

Duas pessoas foram baleadas na Rua Oito de Novembro, em Pirajá, no fim da tarde de sábado (22). As vítimas foram socorridas para uma unidade de saúde, onde receberam atendimento médico. As informações são da Polícia Militar (PM).