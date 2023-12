Duas pessoas são encontradas mortas a tiros em Feira de Santana

Dois homens foram encontrados mortos, na madrugada desta terça-feira (26), no bairro Aviário, em Feira de Santana. Segundo informações preliminares, foram identificadas perfurações por arma de fogo, nas duas vítimas. Não há informações sobre a identidade dos dois homens.



Segundo a PM, policiais militares da 65ª CIPM foram acionados para averiguar informação de dois homens vítimas por disparos de arma de fogo na Rua do Império, em Feira de Santana. Ao chegarem, os militares constataram o fato, isolaram o local e acionaram o DPT para a remoção do corpo e a realização da perícia.