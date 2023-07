Duas pessoas são feitas reféns na RMS após terem carros roubados

Os PMs, então, passaram a acompanhar o carro. No entanto, os ocupantes bateram o automóvel na região da Quadra 6, no bairro CIA I, e conseguiram fugir a pé.

"No interior do veículo, os PMs encontraram duas pessoas que haviam sido sequestradas após terem os automóveis roubados em Catu de Abrantes, na região metropolitana de Salvador (RMS), e no bairro de Roma, na capital baiana", diz um trecho da nota da corporação. O outro carro foi encontrado numa via próxima, e a ocorrência foi registrada na 22ª Delegacia.