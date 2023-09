Duas pessoas são presas em Salvador durante operação contra tráfico de drogas da PF

Duas pessoas foram presas e sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quinta-feira (14), em uma operação para combater uma organização criminosa de tráfico de drogas que atua na Bahia, São Paulo e Santa Catarina. As prisões aconteceram em Salvador, onde houve também apreensão de dinheiro em espécie, documentos, armas e munições. A 'Operação Arpão' é realizada em conjunto pela Polícia Federal e Ministério Público estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

As investigações começaram depois da apreensão de 830 kg de cocaína no galpão de uma empresa localizada em Salvador, em abril, quando duas pessoas foram presas. Posteriormente, foram identificadas outras pessoas envolvidas com o caso.