Duas pessoas são resgatadas de mar agitado na praia de Buracão

Duas pessoas tiveram que ser resgatadas por guarda-vidas no mar da praia de Buracão, no Rio Vermelho, no fim da tarde desta sexta-feira (7).



De acordo com o Corpo de Bombeiros, as duas pessoas não conseguiram sair do mar, que está agitado.



A equipe iniciou o resgate, entrou no mar e estabilizou as vítimas.



Veja vídeo: