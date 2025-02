SALVADOR

Duas pessoas são baleadas no Largo Dois de Julho

Caso foi nesta terça-feira e está sendo investigado pela Polícia Civil

Duas pessoas foram baleadas na manhã desta terça-feira (11), no Largo Dois de Julho. Segundo a Polícia Civil (PC), as vítimas seriam um homem e uma mulher, que não tiveram os nomes revelados. Eles foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE), e não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. >