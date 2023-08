Dupla acusada de tortura e envolvimento com tráfico é presa na Bahia

Dois homens acusados por tortura e associação para o tráfico foram presos nesta terça-feira (22), em Macarani, no interior da Bahia. As prisões são preventivas.



Os dois foram presos por investigadores da delegacia da cidade, com apoio de equipes da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e da delegacia de Itapetinga. Os acusados foram localizados nos bairros de Inaracam e Luis Carrerra.



Uma moto foi apreendida na ação.