FEIRA DE SANTANA

Dupla é presa ao tentar entrar em presídio com drogas nas partes íntimas

Duas mulheres foram presas em flagrante suspeitas de tráfico de drogas, nesta sexta-feira (6). Elas foram surpreendidas tentando entrar com maconha e cocaína nas partes íntimas, durante uma visita no Conjunto Penal de Feira de Santana.

As mulheres iriam visitar os companheiros que estão no presídio e no momento em que passaram pela revista de praxe, foram flagradas por policiais penais com a droga.