Dupla é presa após ser atropelada em tentativa de assalto em Salvador

Dois homens foram presos após serem atropelados por um veículo na Avenida 29 de Março. Segundo informações da Polícia Militar, a dupla tentou abordar o condutor numa tentativa de roubo e foi atropelada pelo carro, na noite dessa quarta-feira (5). O motorista que conduzia o veículo fugiu após o atropelamento. No local, policiais da 50ª CIPM encontraram com os dois homens foram encontrados um simulacro de arma de fogo, usado pela dupla para intimidar a vítima da tentativa de roubo.

A moto da dupla possuía restrição de roubo e tinha sido adulterada com a utilização de uma placa diferente da original.

Um dos criminosos foi socorrido por uma ambulância do Samu e conduzido para o Hospital do Subúrbio onde foi submetido a uma cirurgia e permanece custodiado. O segundo recebeu alta médica e foi levado pelos policiais militares para Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde foi realizado o registro do caso.