Dupla é presa com pistolas, munições e coletes balísticos em Barreiras

Policiais faziam patrulha na noite desta sexta-feira (14), em Barreiras, Oeste da Bahia, quando foram surpreendidos com disparos de arma de fogo.



Os agentes da 84ª Companhia Independente da Polícia Militar conseguiram identificar um carro, modelo Ford Ka, com três suspeitos armados. Ao avistarem os policiais, os homens fugiram do local.



No entanto, os militares conseguiram alcançar o veículo, que foi abandonado pouco depois. Dois suspeitos foram alcançados pelos agentes, e um conseguiu fugir.