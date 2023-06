Dupla é presa por tráfico de drogas no sul da Bahia

Dois homens, de 18 e 36 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas, na quinta-feira (22), durante ação da Delegacia Territorial (DT) de Itarantim, no sul da Bahia, com o apoio da Guarda Municipal, para cumprimento de mandado de busca e apreensão.



No interior da residência onde a dupla foi localizada, na Rua Antônio Pereira Tigre, as equipes apreenderam 53 papelotes de cocaína e 18 'buchas' de maconha. A droga estava escondida em um compartimento dentro do fogão, em bolsos de roupas e numa sacola contendo farinha.