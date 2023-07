Dupla furta 6 kg de carne e vodka em mercado em Itapuã e acaba presa

Um homem, de 45 anos, foi preso em flagrante pelo crime de furto, na manhã desta quarta-feira (19). Uma adolescente foi apreendida. Com a dupla foram apreendidos seis quilos de carne, 14 peças de costela e uma garrafa de vodka.



“O custodiado apresentava comportamento violento e precisou ser contido pelos policiais. Populares informaram que o crime foi cometido em companhia de uma adolescente, sendo fornecidas as características da mesma. Diligências foram realizadas e ela foi localizada no interior de um coletivo tentando evadir do local”, explicou o diretor do Deic, delegado Thomas Victor Rodrigues Galdino.