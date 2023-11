Dupla persegue e assalta dois moradores de prédio no Rio Vermelho

Duas pessoas foram assaltadas por uma dupla de assaltantes na Rua Macaúbas, bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Segundo informações preliminares, disparos de arma de fogo foram ouvidos.



De acordo com a Polícia Civil, a dupla seguiu as vítimas, um homem e uma mulher, abordando os dois e exigindo a entrega dos seus celulares. Imagens de câmeras de segurança serão analisadas para que os suspeitos sejam identificados.



Policiais militares da 12ª CIPM foram acionados para o local e realizaram diligências em toda a região, mas não foram localizados os autores nem quaisquer vítimas.