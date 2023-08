Dupla se passa por funcionários de empresa de telefonia para furtar cabos de cobre

Policiais militares do 23º BPM apreenderam, na madrugada deste sábado (5), dois homens com cabos de cobre na Ilha de Itaparica, região metropolitana de Salvador.



Os militares foram informados por populares de que dois homens estariam furtando os cabos de uma empresa de telefonia. Equipes se deslocaram para a rua da Bica e durante rondas pela região avistaram os suspeitos escavando o calçamento e retirando cabos de cobre.



Na abordagem os indivíduos tentaram se passar por funcionários da empresa de telefonia, mas não estavam com nenhum documento ou identificação que comprovasse. Em seguida, eles admitiram que estavam na verdade, furtando os cabos da empresa.