Dupla sequestra mulher durante roubo de carro em Salvador

Uma mulher foi vítima de extorsão mediante sequestro no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na última quarta-feira (23). Os suspeitos conseguiram roubar o carro, que depois foi encontrado pela polícia no bairro de Nazaré.



De acordo com informações do g1, a vítima foi resgatada após um colega do pilates presenciar o crime e realizar a denúncia. Por cerca de duas horas, os dois suspeitos teriam pedido para a mulher realizar transações bancárias e ainda chegaram a solicitar dinheiro a pessoas próximas, por meio da agenda telefônica. O marido da vítima chegou a transferir um valor, que não foi divulgado.