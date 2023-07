Dupla suspeita de tráfico é morta pela PM em Ribeira do Pombal

Dois homens foram mortos por policiais militares em Ribeira do Pombal, no Norte da Bahia, na tarde de quinta-feira (13). Segundo a Polícia Militar, com a dupla foram encontradas duas armas: um revólver calibre 22 e uma espingarda calibre 12.



Em nota, a corporação informou que guarnições realizavam rondas no bairro Juliana quando receberam denúncias sobre os homens armados comercializando entorpecentes.



“ Foi dada a voz de prisão à dupla que reagiu atirando contra os policiais”, afirmou o major Luiz Paulo Neri, comandante da Cipe.