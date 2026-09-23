ANCESTRALIDADE

É de graça: Mestre Bule-Bule participa de roda de fuxicaria em Itapuã

Atividade acontece nesta sexta-feira (25), na Praça da Literatura, e reúne estudantes e moradores da região

Bruno Wendel

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 12:30

Mestre Bule-Bule participa de roda de fuxicaria em Itapuã Crédito: Fernanda Maia / Pio Filho

O Coletivo Nosso Kilombo realiza, nesta sexta-feira (25), a segunda Roda de Fuxicaria do projeto “LEVANTA POVO! Sambas, Artesanias e Resistências”. O encontro será das 13h30 às 17h30, na Praça da Literatura, em Itapuã, e contará com a participação do repentista, cordelista e sambador Mestre Bule-Bule. A atividade reunirá estudantes da rede pública e será aberta à comunidade.

Mestre Bule-Bule participa de roda de fuxicaria em Itapuã 1 de 5

O fuxico é uma tradição transmitida entre gerações e consiste na produção de pequenas peças de tecido franzidas, que depois são unidas para formar colchas, tapetes, almofadas e outros itens. Na roda do Nosso Kilombo, os trabalhos serão usados na customização do figurino do coletivo e na decoração da Festa de São Tomé. O encontro também será um espaço para troca de saberes, com mestres e mestras da cultura popular compartilhando histórias e conhecimentos com os mais jovens.

O Coletivo Nosso Kilombo promove ações voltadas à valorização das brincadeiras de rua e das tradições afroindígenas, buscando fortalecer o vínculo dos moradores com o território. Suas ações contribuem para a patrimonialização da cultura em todas as suas expressões, como forma de barrar as recorrentes investidas da especulação imobiliária e de práticas do racismo ambiental e religioso na localidade.

SERVIÇO

O que?

Roda de Fuxicaria do Coletivo Nosso Kilombo

Quando?

25/09 — 13h30 às 17h30 (Praça da Literatura)