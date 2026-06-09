DECISÃO

É oficial: Flávio José não vai cantar no São João da Bahia

Artista divulgou a agenda sem shows no estado nesta terça-feira (9)

Millena Marques

Publicado em 9 de junho de 2026 às 15:35

Flávio José se apresenta na Bahia Crédito: Arnaldo Felix/Divulgação

Uma das atrações de forró mais tradicionais do Brasil, o cantor Flávio José divulgou a agenda oficial de shows para o São João na tarde desta terça-feira (9). Após impasses envolvendo a redução de cachês por determinação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), o forrozeiro não se apresentará no estado neste ano.

No último dia 3, Flávio já havia anunciado que não participaria dos festejos juninos na Bahia. Na ocasião, lamentou a situação e afirmou que sempre priorizou o estado ao longo da carreira.

“Este ano a Bahia ficará sem minha presença. Às vésperas da maior festa de manifestação cultural do Nordeste, eu recebo a notícia de que o MP da Bahia resolveu diminuir o meu cachê. Enquanto outros artistas que nada têm a ver com forró ganham rios de dinheiro. É um desrespeito sem tamanho”, escreveu.

Na tarde da última segunda-feira (8), o MP-BA realizou uma reunião com representantes do cantor e procuradores municipais. Ao CORREIO, a promotora Rita Tourinho afirmou que o artista recusou todas as propostas apresentadas. “Tentamos todas as formas de diálogo, vários modelos, de várias maneiras, mas ele não aceitou nenhum tipo de acordo”, disse.

Cachês dos artistas no São João da Bahia em 2026 1 de 9

Segundo a promotora, o representante de Flávio José chegou a sugerir que parte do cachê fosse destinada às Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), mas a proposta não avançou. “O representante apresentou algumas sugestões, mas ele próprio não as aceitou. Até segunda-feira, ele estava irredutível”, afirmou. A reportagem tenta contato com a produção do artista para confirmar as informações.

Na semana passada, o cantor também reforçou, nos comentários da página São João na Bahia, que a redução dos cachês inviabilizaria suas apresentações no estado. Shows já haviam sido anunciados em municípios como Senhor do Bonfim, Conceição da Feira e Dias d’Ávila.

“Por esse motivo, não irei à Bahia este ano. Lamentável. Deixei de vender minhas datas para estados que realmente me valorizam. Priorizei a Bahia durante toda a minha carreira e hoje recebo essa informação como a gratidão que o estado me devolve”, acrescentou.

Agenda de Flávio José no São João de 2026 Crédito: Instagram

De acordo com dados do Painel de Transparência dos Festejos Juninos nos Municípios da Bahia, iniciativa do Ministério Público do Estado, o artista foi contratado por R$ 350 mil para uma apresentação em Dias d’Ávila, marcada para o dia 27 de junho.

Este é o único show de Flávio José que aparece no levantamento, que reúne informações de 83 dos 417 municípios baianos. Outras prefeituras ainda podem informar os gastos com contratações para o São João até o início das festividades.

Em nota, o Ministério Público informou que encaminhou recomendações a mais de 100 municípios, incluindo aqueles que haviam anunciado contratações de Flávio José por R$ 350 mil — valor R$ 100 mil superior ao cobrado pelo artista no ano passado.