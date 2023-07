"É tempo de revisão histórica", diz Pedro Tourinho sobre 2 de Julho

Pedro Tourinho ao lado de Bruno Reis, prefeito de Salvador, e Ana Paula Matos, vice-prefeita e secretária de Saúde de Salvador. Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

O secretário municipal de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, fez questão de destacar a participação popular, das mulheres, dos negros e indígenas nas lutas pela libertação do Brasil. Ele esteve na estreia do espetáculo “A Resistência Cabocla” lançada pelo Bando de Teatro Olodum na noite desta sexta-feira (30), na Praça do Campo Grande.

por Pedro Tourinho "Estamos em tempo de revisão histórica e de entender as verdadeiras encruzilhadas que a nossa sociedade passou, e o 2 de julho, durante muitos anos, sempre foi super importante na Bahia. O Brasil enxergava por outro viés, ou as vezes nem enxergava. A gente vê Maria Felipa, Maria Quitéria, a história dessas heroínas sendo contadas no Brasil inteiro, em escola de samba e em outras plataformas"

Para o secretário de Cultura, é de fundamental importância essa reafirmação histórica no 2 de julho como a verdadeira independência do Brasil. “É esse fortalecimento político, cultural, de influência, de tudo mais, só faz, mais do que fortalecer a cultura da cidade, fortalece a própria história do Brasil, colocando como protagonistas o próprio povo baiano, como toda sua amplitude”, completou Tourinho.

Crédito: Divulgação

A história da Independência da Bahia e do Brasil contada através do Bando de Teatro Olodum também foi destacada por Tourinho.

“O teatro é uma das plataformas, uma das formas de artes mais adequadas e mais potentes para poder contar essa história. Então é com muita alegria que a gente ajuda de alguma forma para que esse projeto aconteça. Esse espetáculo inicia aqui no Campo Grande e depois vai rodar pelo subúrbio, pela cidade, em outros espaços, Boca de Brasa. Então a gente vai ter assim muita felicidade em ver essa história sendo contada através do teatro, em toda cidade, da perspectiva originária dos caboclos”, finalizou.